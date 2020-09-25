إصدار ورقة عن العملات الرقمية للمصارف المركزية العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صندوق النقد العربي، ورقة سياسات حول «العملات الرقمية للمصارف المركزية: إطار تحليلي للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية»، أعدتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية.

وأشارت الورقة إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تتجه حالياً لإصدار عملات رقمية. وطبقاً لمسح أجراه بنك التسويات الدولية، هناك ما يناهز 80 % من مجموع 66 بنكاً مركزياً أكدت اضطلاعها بإصدار عملات رقمية أو اعتزامها القيام بذلك في المستقبل القريب.

وألقت الورقة الضوء على عدة محاور تشكل الإطار التحليلي، منها أولويات ومبررات إصدار العملات الرقمية، والتحديات المصاحبة لإصدار هذه العملات لدى المصارف المركزية، والأنواع المتعددة لهذه العملات بمُختلف طرق التصميم، إضافة إلى المتطلبات القانونية والتقنية، والدور الذي قد تلعبه تقنيات أخرى، مثل تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الآنية، مقارنةً بالعملات الرقمية.

وقدمت الورقة تصوراً وتوصيات لترتيب الأولويات لمساعدة السلطات الإشرافية التي ترغب في إصدار عملات رقمية.

وأشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن إصدارات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة تسهم في إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

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