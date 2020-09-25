«كوليرز»: الإمارات تقود تعافي الضيافة بالمنطقة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات العقارية أن يشهد قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وذلك بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري، على أن يستمر التعافي خلال العام المقبل بأكمله.

كما توقعت أيضاً أن تقود فنادق الإمارات ومعها فنادق السعودية تحديداً هذا التعافي. وتوصلت «كوليرز إنترناشيونال» إلى هذه التوقعات بناءً على نتائج استبيان أجرته أخيراً للعلامات التجارية للفنادق الشهيرة في دول المنطقة.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن متوسط نسبة الإشغال المتوقعة في فنادق الإمارات على مدار العام الجاري هي الأعلى في فنادق دول المنطقة، حيث من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 44%، وهي نسبة لا بأس بها في ظل التوقف شبه التام للنشاط السياحي في غالبية دول العالم، وليس المنطقة فحسب، منذ فبراير الماضي، ولفترة ناهزت الأشهر الستة، بسبب الخوف من الإصابة بعدوى «كوفيد 19».

وفيما يخص 2021، توقع التقرير أن يواصل قطاع الضيافة في الإمارات والمنطقة ككل تعافيه على نحو أكبر كثيراً. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط نسبة الإشغال في فنادق الإمارات 62% على مدار 2021. ومن المتوقع أن تكون كل من «مرسى دبي» و«جميرا بيتش ريزيدنسز» هما المنطقتان الأعلى في نسبة إشغال فنادقهما على مستوى الدولة في 2021، حيث ستبلغ النسبة 69%، فيما ستكون فنادق الفجيرة هي الأقل في نسبة الإشغال، حيث ستبلغ 49%. وتوقع التقرير أيضاً أن يتلقى قطاع الضيافة في الإمارات دفعة قوية خلال العام المقبل، بسبب تنظيم «إكسبو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز