مكافآت من ماجد الفطيم بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق برنامج «شير»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل شركة «ماجد الفطيم» بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق برنامج المكافآت «شير SHARE» الذي سيقدم مكافآت ومزايا وعروضاً خلال نهاية هذا الأسبوع.

ويمكن للمتسوقين في الإمارات الاستمتاع بمزايا خاصة وصفقات وعروض ترويجية حصرية في 2300 من منافذ التسوق والضيافة والترفيه لدى «ماجد الفطيم» حتى 26 سبتمبر.

ويحظى المشاركون في برنامج المكافآت SHARE في جميع أنحاء دولة الإمارات بفرصة ربح 30 ضعف النقاط على مشترياتهم في كارفور و20 ضعف النقاط عند تناول الطعام في أي من مراكز التسوق التابعة لـ«ماجد الفطيم».

كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بتذاكر مجانية لدخول السينما عند استخدام بطاقة SHARE في مواقع ترفيهية مختارة. وضمن هذه الاحتفالات سيكون عملاء ماجد الفطيم على موعد مع المزيد من لحظات السعادة عبر عروض ومسابقات برنامج المكافآت SHARE طوال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وقالت كاشميرا موتيوالا، مديرة ولاء العملاء في «ماجد الفطيم القابضة»: «سعداء بتقديم برنامج SHARE لعملائنا، فهو يقدم لهم قيماً إضافية واستثنائية تثري تجربتهم اليومية عند التعامل مع كل ما يرتبط باسم «ماجد الفطيم». ونفخر اليوم بعد مرور عام على إطلاق البرنامج، بوجود 1,5 مليون عضو، وشبكة كبيرة من الشركاء من قطاع تجارة التجزئة والترفيه، فهم الذين أسهموا بشكل أساسي في ترسيخ مكانة SHARE كواحد من أهم وأضخم برامج المكافآت في دولة الإمارات.

ومن أجل ذلك أردنا أن نحتفل معهم بمرور الذكرى السنوية الأولى وتقديم المزيد من العروض والجوائز الاستثنائية، والتي ستقدم لهم المزيد من لحظات السعادة».

وكانت «ماجد الفطيم» قد أطلقت برنامج المكافآت SHARE في عام 2019 لتجمع عالم «ماجد الفطيم» على اتساعه في برنامج مكافآت واحد، فهو عبارة عن محطة واحدة للعملاء للحصول على نقاط ولاء مربحة خلال تجاربهم للتسوق وتناول الطعام والترفيه في «ماجد الفطيم». ولا يقتصر استخدام النقاط التي يجمعها الأعضاء على مكافأة أنفسهم وحسب، بل يمكنهم أيضاً مشاركتها مع العائلة والأصدقاء لاستبدالها لدى أي علامة تجارية تابعة لشركة «ماجد الفطيم» أو في أي متجر في مراكز تسوق «ماجد الفطيم».

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