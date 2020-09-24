«ديم» تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ديم للتمويل (ديم)، مزوّد الخدمات المالية الرقمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اليوم، أن رئيسها التنفيذي كريس دي بروين أبلغ مجلس الإدارة عن نيته الاستقالة من منصبه ليتمكن من متابعة أمور أخرى. وبناء عليه، أعلنت الشركة تعيين جاياشيل بهنسالي، الذي يشغل حالياً منصب المدير المالي للشركة، في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت بدلاً عن كريس، حيث سيتولى مهامه بشكل فوري.

وشهدت شركة ديم، تحت قيادة كريس دي بروين، تغييرات جذرية حولتها من شركة تقليدية متخصصة بتقديم القروض الشخصية إلى شركة تمويل رقمية حيوية. وقال كريس دي بروين: «أنا ممتن للغاية على الثقة التي منحني إياها مجلس الإدارة. لقد نجحنا معاً في بناء منصة مالية رائعة وأنا على ثقة تامة بأن «ديم» ستحقق المزيد من النجاح والتقدم في المستقبل». وقال سائد عرار، رئيس مجلس إدارة شركة «ديم»: «عمل كريس على إحداث الكثير من التغييرات الإيجابية في أعمالنا، ونحن نقدر بعمق خدمته لشركة ديم على مدار السنوات الماضية».

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