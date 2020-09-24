"دافزا" توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم عن بعد، بحضور الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ويوريل لين رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية.

وستعمل "دافزا" من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.

بدوره، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة التي تهدف إلى الترويج لـ"دافزا" بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات الإسرائيلية من التوسع والوصول إلى أسواق هامة للمستهلكين عل المستوى الإقليمي.

وستوفر "دافزا" لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية "دبي كوميرسيتي" التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبين.

إضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة للترويج للخدمات والمرافق التي توفرها "دافزا" واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام "دافزا" كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، نظراً إلى مكانتها كوجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد إمارة دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي والرامية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف الزرعوني: " تتمتع "دافزا" بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل سلس وأسرع وأكثر كفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية هامة للشركات الإسرائيلية. إذ تسعى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعمها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على دور "دافزا" في تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على إطلاق وتوسيع أعمالها في دبي من خلال توفير كافة التسهيلات والحوافز التنافسية وغيرها من الخدمات التي تعكس ريادة إمارة دبي لمشهد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يمكن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منه مدعومة بموقع المنطقة الحرة بجانب واحدٍ من أكثر المطارات حركة على مستوى العالم ليختصر المسافة نحو الأسواق الآسيوية".

وأشار يوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة، إلى "أن توقيع مذكرة التفاهم مع دافزا هو حدث تاريخي سيدخل التاريخ كمثال على ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية والاسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها. هذه المذكرة ستمهد إلى إرساء اطر تعاون داعمة لمجتمعي الاعمال بين دافزا وإسرائيل، حيث إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات. ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل معًا من أجل شعبي البلدين".

ويشار إلى أن هذا التعاون بين الجانبين سيعزز من عملية دعم أعمال عدد من القطاعات الرئيسية المستهدفة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجهيزات الإلكترونية والزراعة والأدوية والمُعدات الطبية والبحث والتطوير، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المنخفضة، إضافة إلى تجارة الأحجار الثمينة التي تتمتع دولتي الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي على هذا الصعيد، حيث شهدت الصادرات من إمارة دبي نمواً من 3.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2003 إلى 23 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وذلك بما يعزز من مساهمة "دافزا" في تجارة إمارة دبي الخارجية وفي المقابل من عملية تسهيل المنتجات والخدمات الإسرائيلية إلى السوق والترويج لها.

وتعتبر "دافزا" مساهم رئيس في تجارة إمارة دبي بنحو 12% بحسب أرقام عام 2019، حيث ساهمت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى بنسبة 55% من إجمالي تجارة "دافزا" الخارجية خلال عام 2019 بقيمة 37.4 مليارات درهم للواردات و53 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير بزيادة 14.3%، أي ما يعادل 11.3 مليار درهم من إجمالي تجارة هذه المجموعة، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 38% بقيمة 29.6 مليار درهم للواردات و32 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير بزيادة 10.4% أي ما يعادل 5.8 مليارات درهم، حيث شكلت هاتين المجموعتين نسبة 92.6% من إجمالي تجارة البضائع عبر المنطقة الحرة.

وتأسس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية في عام 1919 كمؤسسة غير ربحية لتمثل القطاع التجارية والخدماتية، وتجمع تحت مظلتها ستة غرف تجارة توفر المشورة والخدمات لأكثر من خمسة آلاف شركة ومؤسسة إسرائيلية تعمل ضمن قطاعات الاستيراد والتصدير والتجارة والأنشطة العقارية والمالية. ويذكر أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز من مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة من خلال الفرص الجديدة المتُاحة على عدد من الصعد الحيوية لمختلف الشركات لتحفيز نموهاً وتوسع أعمالها.

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