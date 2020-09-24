3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1012 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 579.2 مليون درهم و887 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة وادي العمردي تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 287 مبايعة بقيمة 404 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.69 مليار درهم منها 152 رهن أراض بقيمة 1.51 مليار درهم و180 رهن فلل وشقق بقيمة 175.12 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 725 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 108 هبات بقيمة 505.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

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