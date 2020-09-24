827 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 827 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 217 مبايعة بقيمة 401.42 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 161.91 مليون درهم و 190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 110.19 مليون درهم منها 34 رهن أراض بقيمة 83.02 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 27.17 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 316.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

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