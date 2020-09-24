3.4 مليارات درهم مكاسب الأسهم و«سوق دبي» يحلّق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

سجلت الأسهم المحلية أمس 3.4 مليارات درهم مكاسب سوقية بدعم صعود شركات قيادية في العقار والبنوك والطاقة وعمليات شراء انتقائي على عدد من أسهم التأمين لتقفز عند أعلى مستوياتها منذ سنوات وارتفع سوق دبي بأكبر وتيرة صعود يومية خلال 3 أسابيع مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل.

وعزز صعود السوق ارتفاع قطاع البنوك 1.46% مع نمو «دبي الإسلامي» 2.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95% وزاد قطاع العقار 0.6% أثر مكاسب «إعمار مولز» 2.06% و«إعمار العقارية» 0.69% وزاد قطاع النقل 1.31% مع ارتفاع «أرامكس» 3% فيما هيمن «أرابتك» على النشاط مستقطباً سيولة 63.6 مليون درهم يليه «أمان» 36.05 مليون درهم.

وتواصل النشاط على أسهم التأمين في سوق دبي مع صعود «أمان» 12.62% بالغاً أعلى مستوياته منذ يناير 2017 .

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