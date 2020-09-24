الإمارات تقود تعافي الفندقة في المنطقة

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

ذكر تقرير نشره موقع«ترافيل ديلي» أمس أن صناعة الضيافة في الشرق الأوسط ستبدأ في انتعاش خلال الربع الأخير من 2020 تقوده الإمارات، مع استمرار ذلك في 2021 وذلك نقلاً عن دراسة سوق الفنادق أجرتها شركة الاستشارات «كوليرز إنترناشونال».

وبحسب الدراسة فإن هناك الكثير من عدم اليقين في السوق بشأن الأداء المتوقع للفنادق، لكنها رغم ذلك أشارت إلى أن معدلات الإشغال للفنادق في الإمارات لعام 2020 ستبلغ نحو 44٪ في المتوسط وأنه في ما يخص 2021 من المتوقع أن يتعافى الطلب على الإقامة الفندقية في البلاد بشكل كبير، متوقعاً أن تستعيد الفنادق نسبة إشغال 62% في المتوسط .

وأضاف «ترافيل ديلي» أن الإمارات ستحصل على دفعة قوية من معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سينطلق في أكتوبر 2021، ويستمر حتى مارس 2022.

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