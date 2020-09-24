الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

لامست أسعار الذهب أمس أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب الاحتياطي الأمريكي.وفقد الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولاراً وفي التعاملات الآجلة في أمريكا خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولاراً.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة 8 أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية ومخاوف موجة ثانية من الإصابات بكورونا في أوروبا.

ونزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولاراً وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز