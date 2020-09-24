الإمارات تتصدّر مؤشر «الفرنشايز» إقليمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدّرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مؤشر وجهات الامتياز التجاري العالمي «فرنشايز 2020» الذي أصدرته «إدواردز جلوبال سيرفيسيز» EGS، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في منح حقوق الامتياز مقرها الولايات المتحدة تتولى التصنيف العالمي السنوي للقيمة القطرية لكل دولة.

ووفق دراسة أجرتها المؤسسة خلال مايو 2020 حلّت الإمارات في المركز 27 عالمياً من بين 40 دولة ضمها المؤشر، متقدمة على هنغاريا وإيطاليا وماليزيا وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

وتصدّرت المراكز الأولى في المؤشر كل من نيوزلندا وإيرلندا وتايوان والولايات المتحدة وكندا، وبنما والسويد وفرنسا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وإندونيسيا والفلبين وبولندا في المراكز 38 و39 و40، وعلى صعيد الدول العربية حلّت مصر في المركز 32 والسعودية 33.

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