«إعمار مصر» تدعم تطوير قرية مصرية بـ 20 مليون جنيه

المصدر: القاهرة ـ البيان

وقّع صندوق تحيا مصر وشركة «إعمار مصر» بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط للتنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، بحضور اللواء محمد نصر مستشار الرئيس المصري وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمد العبّار، مؤسس شركة إعمار العقارية ممثلاً لـ «إعمار مصر»، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة في النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية لسكان القرية.

وتبلغ مساهمة «إعمار مصر» 20 مليون جنيه لدعم المرحلة الأولى من مشروعات البنى التحتية والخدمية المُقدّمة لقاطني قرية سيدي عبد الرحمن، والتي يبلغ عدد سكانها 4479 نسمة. وقال محمد العبّار إن المشاريع العقارية لا تكون ذات قيمة حقيقية من دون أن تراعي في المقام الأول حياة الناس ومتطلباتهم وتطلعاتهم في الحصول على حياة أفضل، إلى جانب ما يحتاجونه من مرافق وخدمات أساسية، لا سيما المرافق الصحية والتعليمية.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: «بروتوكول التعاون يمهّد الطريق لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإمكانيات والخدمات التي يوفّرها صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر، في المجالات المختلفة التي تشمل التطوير العمراني والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب». والبروتوكول هو أول شراكة بين شركة إعمار مصر وصندوق تحيا مصر لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

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