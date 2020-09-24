سعود بن صقر: علاقة تاريخية راسخة مع الهند

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة للتعامل بكفاءة مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، أعلن مطار رأس الخيمة أمس نجاح المساعي المشتركة لتأمين عودة نحو 53 ألف مواطن هندي إلى وطنهم الأم.

وتضمنت توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تغطية جميع التكاليف الخاصة بتنقلات الراغبين بالسفر من أبناء الجالية الهندية من جميع أنحاء الإمارات إلى مطار رأس الخيمة.

تعاون مع سبايس جيت

وعملت الحكومة الهندية بالتعاون مع شركة «سبايس جيت للطيران» على تنظيم رحلات خاصة لهذا الغرض، وتولى مطار رأس الخيمة الدولي مسؤولية تنسيق الجهود ومساعدة أبناء الجالية الهندية ممن انتهت عقود عملهم على العودة إلى وطنهم وإعطاء هذا الأمر أولوية قصوى بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «تحرص الإمارات على ضمان وتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة، ونحن في رأس الخيمة جزء من منظومة العمل الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها في مقدمة الدول التي تقود التعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة».

وأضاف سموه: «لرأس الخيمة علاقة تاريخية راسخة مع الحكومة والشعب الهندي، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة في كافة المجالات. وقد اطلع مطار رأس الخيمة الدولي بدور كبير في دعم مبادرة الحكومة الهندية من أجل تأمين عودة رعاياها إلى بلدهم الأم، وأود أن أشيد هنا بالمستوى العالي من الكفاءة والاحترافية، الذي أظهرته فرق عمل المطار بالتعاون مع شركة «سبايس جيت» وجهودهم الدؤوبة لإنجاح هذه المبادرة».

وقال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة: بدأ المطار تشغيل رحلات إجلاء خاصة في بداية يونيو، وتم حتى الآن تشغيل حوالي 300 رحلة من قبل شركة سبايس جيت.

وستستمر هذه العمليات وفق أعلى درجات الجدية والالتزام بهدف مساعدة المواطنين الهنود على العودة إلى وطنهم واللقاء بعائلاتهم. وبفضل الدعم الكبير الذي تلقيناه من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والسفير الهندي والقنصل العام ومن شركائنا في هذه المبادرة شركة «سبايس جيت» استطعنا توفير هذه الخدمة ومساعدة العديد من أبناء الجالية الهندية على العودة براحة وسهولة إلى بلدهم.

وأضاف: «نود أن نشكر أيضاً الجهات الحكومية في الإمارات والهند، وجميع فرق العمل في المطار الذين عملوا ولا يزالون من دون توقف من أجل تشغيل رحلات الإجلاء. وإنه لفخر كبير لي أن أكون من ضمن هذا الفريق الملتزم والمتفاني الذي عمل على إنجاح هذه المبادرة».

21 وجهة

واستطاعت رحلات الطيران الخاصة التي تديرها «سبايس جيت» إعادة ما يصل إلى 185 راكبًا على كل رحلة إلى 21 وجهة في جميع أنحاء الهند ومنها: أحمد أباد، أمريتسار، بنغالور، بوبانسوار، كاليكوت، شانديغار، تشيناي، كوشين، جايا، حيدر أباد، جايبور، كانور، لكناو، مادوراي، مانجالور، نيودلهي، تيروتشيرابالي، تريفاندروم، فاراناسي، فيجاياوادا وفيساكاباتنام. شركة طيران سبايس جيت تدير 630 رحلة يومية إلى 64 وجهة من مقرها في دلهي وحيدر أباد وهي ثاني أكبر شركة طيران في الهند من حيث عدد الركاب المحليين.

تعزيز الروابط

قال أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سبايس جيت: نود أن نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعمنا في مسعانا، في خطوة تعزز الروابط القوية بالفعل التي تتمتع بها الهند مع رأس الخيمة.

وأعبر عن إعجابي بجميع أعضاء الفريق في سبايس جيت ومطار رأس الخيمة، بما في ذلك الطيارون وطاقم الطائرة والموظفون وغيرهم من العاملين، الذين عملوا أوقاتًا إضافيًة لضمان استيعاب كل من يرغب في العودة.

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