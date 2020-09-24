تعزيز شراكة اتصالات وإريكسون في أنظمة دعم الأعمال من الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «اتصالات» تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إريكسون لتوسيع شبكة الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة المزودة لخدمات الاتصال، ومقرها أبوظبي، باختيار نظام إريكسون للشحن المتقدم، وأنظمة دعم الأعمال من الجيل الخامس، لتطوير شبكتها وتوفير خدمات اتصال من المستوى التالي لمستخدميها عبر الدولة.

وينص التعاون على البدء بنشر نظام إريكسون للشحن عبر شبكة اتصالات في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى نشر حل مخصص لعمليات الشحن والفوترة باستخدام منصة إريكسون للوصول إلى نظام الشحن والتي توفر العديد من الفرص والإمكانات لـ«اتصالات» عبر تمكينها من الوصول إلى مبادئ وتصاميم البنية الخدمية لتقنية الجيل الخامس.

ويعزز نظام الشحن من إريكسون قدرة «اتصالات» على تمكينها من دعم المستخدمين لتخفيض نفقاتهم بفضل مزايا الباقات المرنة والمكافآت والخصومات. ويكتسب نظام الشحن المبتكر أهمية حيوية، نظراً لكونه نظاماً معيارياً وقابلاً للتطوير ومفتوحاً وموحداً ومتقارباً يستند إلى خدمات الإنترنت، بالتوافق مع المعايير والبروتوكولات المعتمدة على مستوى القطاع.

وقال علي خلفان الشامسي، نائب الرئيس لنظام الشحن والفوترة وإضافة الخدمات في «مجموعة اتصالات»: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إريكسون التي تمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجيتنا الهادفة لنشر خدمات تتسم بالجودة والكفاءة العالية في الدولة، وستزودنا إريكسون في إطار هذا التعاون بأنظمة الشحن وأنظمة دعم الأعمال من الجيل الخامس، ما يتيح لنا فرصاً وإمكاناتٍ هائلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لعملائنا في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة بـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وقال إيكو نلسون، نائب الرئيس ورئيس وحدة اتصالات العالمية في إريكسون: « نهدف إلى ترسيخ مكانة اتصالات ضمن عمليات سلاسل القيمة، وتوفير مصادر جديدة للعائدات تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز الاستثمارات في حلولنا المرنة الخاصة بالشحن، للمساهمة على نحو فعال في تحسين تجارب عملاء اتصالات والارتقاء بها إلى المستوى التالي».

فرص

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين الشركتين لنشر وتطوير تقنية الجيل الخامس، واستكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها هذه التقنية المتطورة في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات. وستتمكن «اتصالات» بفضل تقنيات شبكة الجيل الخامس التي تطورها إريكسون، من تزويد عملائها بخدمات نطاق عريض معززة وحلول اتصال لاسلكي متقدمة.

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