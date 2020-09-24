غرفة دبي تعرّف القطاع الخاص على برنامج التوطين وحوافزه

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة إلكترونية للتعريف ببرنامج التوطين، وتشجيع القطاع الخاص في إمارة دبي على الاستفادة منه كونه أولوية استراتيجية.

ويأتي برنامج «توطين» لدعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة، ويوفر البرنامج مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة، التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها.

ونظم الورشة الإلكترونية فريق عمل التوطين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، بحضور ممثلين عن الشركات الأعضاء في الشبكة.

وأشارت نورة البدور، مديرة التنسيق والشراكات في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة نادي شركاء التوطين لتحفيز المنشآت على تعيين المواطنين وتهيئة وتحفيز هؤلاء المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، عبر توفير حوافز مجزية للمنشآت الداعمة للتوطين المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في الغرفة حرص الغرفة على تعريف القطاع الخاص بالإمكانات، التي تمتلكها الموارد البشرية الإماراتية في مختلف مجالات الأعمال، معتبراً أن تمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص أولوية استراتيجية للغرفة .

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