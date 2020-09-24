قمة سيتي سكيب العقارية 16 و17 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظّمة لـ «قمة سيتي سكيب العقارية»، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر إقامة «قمة سيتي سكيب العقارية 2020»، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 - 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحّة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات.

وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان «دبي منفتحة على الاستثمارات»، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.

كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.

حيث سيلقي سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة ترحيبية، إلى جانب كلمات رئيسية أخرى يلقيها ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة؛ وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة؛ إلى جانب نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

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