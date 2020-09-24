نسخة افتراضية لـ«سيتريد الشرق الأوسط» في ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

تقرر إقامة فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، الحدث المتخصص في الشحن البحري، افتراضياً في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

وستجمع الفعالية المشترين والموردين ومزودي الحلول ومصنعي المعدات من مختلف أنحاء العالم، وستشكل منصة مميزة للعاملين في القطاع البحري، تسهل لهم فرص الحصول على أعمال جديدة، وتعزز حضورهم، وتتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال والاستماع إلى رؤاهم حول آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي.

تعد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إحدى أهم الجهات الحكومية الداعمة للفعالية، وقال المهندس أحمد الخوري، مدير عام الهيئة: «تلتزم الإمارات دائماً بتعزيز مكانة القطاع البحري.

واليوم، ورغم الظروف الحالية، التي أثرت على مختلف مجالات الحياة والأعمال في جميع أنحاء العالم، تسعى قيادتنا الرشيدة جاهدة لأن تسير الحياة بشكل طبيعي، من خلال العديد من التوجيهات والتعليمات، التي تسهم في استقرار السوق وتعزز مرونته.

ومن دواعي سرورنا أن نرى أن فعاليات مثل «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» يعود ليوفر دعماً كبيراً لقطاع الأعمال في الدولة، ويسهم في دعم القضايا الملحة، التي تواجه القطاع البحري خلال هذه الأوقات الصعبة.

ولا يفوتنا أن نشيد بالمبادرة، التي يتبناها المؤتمر لتدريب الجيل القادم من المهنيين في القطاع البحري، لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ، لضمان استمرارية الأعمال وأنشطة القطاع البحري وحركة التجارة العالمية، ونتطلع إلى الدور الذي ستلعبه النسخة الافتراضية من المعرض في إبراز مبادرات دولة الإمارات في عودة نشاط القطاع البحري، من خلال إصدار بروتوكول يسمح بتبديل أطقم البحارة عبر الموانئ والمطارات».

وتتضمن نسخة 2020 موضوعات عدة رئيسية تشمل: «الطريق إلى التعافي»، و«الشحن النظيف»، و«مرونة سلسلة التوريد»، و«رعاية وتدريب طاقم السفينة»، و«تقنيات الشحن»، ومن بين أبرز الأنشطة التي سيتضمنها الحدث برنامج «محاضرات القطاع البحري».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز