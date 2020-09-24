«العربية أبوظبي» تبدأ رحلات إلى السودان 7 أكتوبر

المصدر: (أبوظبي – وام)

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، بدء تسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل. وتمثل الخرطوم الوجهة السادسة للعربية للطيران أبوظبي، منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي في 14 يوليو.

وتحرص «العربية للطيران»، على تحديث تجربة العملاء، لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل، بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة، الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء، بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

وتمثل «العربية للطيران أبوظبي»، ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي، بما يتماشى مع نموذج أعمال «العربية للطيران» لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

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