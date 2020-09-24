48 % نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال شهر أغسطس 5788 رخصة بنسبة نمو 48 % مقارنة بأغسطس 2019، بحسب تقرير رخص الأعمال الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. وكان هناك ارتفاع ملحوظ تجاوز 100 % في عدد من الأنشطة كالمتاجرة الإلكترونية وخدمات التوصيل ورخص اعتماد ومقاولات البناء الفئة الخامسة مقارنة بالعام الماضي.

ووصل عدد الرخص المجددة في أغسطس 5367 رخصة بنسبة نمو 49 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الدائرة خلال أغسطس للعام الحالي 421 رخصة بنمو 28 % عن الفترة ذاتها من 2019.

وتنوعت أنشطة أعمال الرخص لتشمل مختلف القطاعات، حيث تصدرت الرخص التجارية القائمة بـ 255 رخصة، والرخص المهنية ثانية بـ 103 رخص، تلتها رخص اعتماد ثم رخص المتاجرة الإلكترونية والرخص الصناعية.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، إن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة، وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن البيانات تشير إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، علاوة على ارتفاع ملحوظ في عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعدادها قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية.

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