82 جهة ترتبط بالشبكة الاتحادية الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية- اتحادية ومحلية، التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 82 جهة، فيما تجاوز إجمالي عدد المعاملات التي نفذت من خلال الرابط الحكومي للخدمات 87 مليون معاملة، وذلك بحسب ما يظهره تقرير الإنجازات السنوية، الذي أصدرته، أمس، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن 2019.

وتعكس هذه الأرقام الإنجازات المتحققة في مبادرة «التحول الذكي»، التي أطلقتها الدولة قبل سنوات عدة، واستهدفت تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وعلى نحو ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وتعد إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإدارة المسؤولة عن إدارة المبادرات الاستراتيجية للحكومة الذكية في دولة الإمارات، وتلعب المبادرات دوراً أساسياً في تطوير خدمات الحكومة الاتحادية، ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي التكامل والتمكين وأمن الخدمات الحكومية الذكية.

أظهر التقرير السنوي للهيئة أن إجمالي عدد الخدمات المدمجة على منصة الرابط الحكومي للخدمات وصل إلى 272 خدمة مباشرة، فيما وصل إجمالي عدد التطبيقات المرتبطة إلكترونياً مع خدمة الدخول الموحد 107 تطبيقات خلال 2019. وكانت المدة التي تستغرقها الجهات لإدراج الخدمة على المنصة 7 أيام عمل لإرسال الطلب، بينما أصبح الآن بالإمكان إكمال الطلب خلال 5 ساعات فقط.

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