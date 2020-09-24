دبي لتنمية الاستثمار تنظم ندوات افتراضية مع مستثمرين كنديين

المصدر: دبي - البيان

بدأت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تطبيق برنامج وضعته لعقد سلسلة من 4 ندوات افتراضية للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين من كندا ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والأغذية والأعمال الزراعية، والتكنولوجيا.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: تجاوزت قيمة الاستثمار الأجنبي الكندي المباشر في دبي حسب بيانات مرصد دبي للاستثمار، مليار دولار كندي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018.

تعكس الأرقام نموًا مميزًا في الشراكة، حيث تعد الإمارات أبرز شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتخذ أكثر من 150 علامة تجارية كندية، وما يزيد على 40,000 كندي، من الإمارات مقرًا لإقامتهم، أما كندا فهي ثاني أكبر أسواق الصادرات الإماراتية في أمريكا الشمالية.

انطلقت ندوات التواصل الافتراضي، والتي تقام بالشراكة مع مجلس الأعمال الكندي ومجلس الأعمال العربي الكندي في كندا ومجلس الأعمال الكندي الإماراتي في كندا، بندوة تركّز على قطاع الرعاية الصحية، وتبعتها ندوة حول قطاع الخدمات اللوجستية إلى جانب ندوة حول قطاع الأغذية والأعمال الزراعية 2020 وندوة حول قطاع التكنولوجيا.

شراكات استراتيجية

وقال فهد الرقباني، سفير الإمارات لدى كندا: تربط الإمارات وكندا شراكات استراتيجية وثيقة على عدة مستويات، تدعمها المبادرات البارزة والبعثات التجارية التي تسهم في ترسيخ الروابط الثنائية بين البلدين، ومن شأن إقامة الندوات الافتراضية في هذه المرحلة تمكين المهتمين من الاطلاع على فرص الاستثمار في أهم القطاعات، والتي سترفد تلك الشراكة وتعزز دعمها.

وقال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: رغم التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، تبقى دبي ملتزمة تمامًا تجاه أهدافها الاستراتيجية. تعدّ كندا أحد أهم شركائنا التجاريين، وسيسهم استعراض الفرص التجارية وإبداء رغبتنا بدعم المستثمرين في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي منافس للتصدير وإعادة التصدير.

وأدار الندوة الافتراضية المقامة حول قطاع الرعاية الصحية الدكتور أندرو بادموس، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وذلك بمشاركة كل من هيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية ومجمع دبي للعلوم إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وتتضمن فرص الاستثمار مراكز التميّز في تخصصات متنوعة منها أمراض القلب وطب الأعصاب وإعادة التأهيل، كما ستبقى مجالات إنتاج الأدوية البديلة وإنتاج وبيع وصيانة الأجهزة الطبية والتعليم الطبي محور تركيز أساسي في دبي.

وشارك في ندوة الخدمات اللوجستية ممثلون عن دبي الجنوب وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي وسلطة منطقة جبل علي الحرة والإمارات للشحن الجوي إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بهدف تسليط الضوء على أفضلية دبي.

تضم دبي ميناء جبل علي، وهو عاشر أكبر ميناء للحاويات في العالم، كما تحتضن المطار الدولي الأكثر انشغالًا بالمسافرين في العالم بدعم من شبكة الطيران الدولي الأكبر وهي شبكة طيران الإمارات التي تخدم ما يزيد على 150 وجهة.

ومن الجدير بالذكر أن دبي تواصل تعزيز هذا القطاع الحيوي المهم، وتدعم جاذبة الاستثمار الأجنبي المباشر بتوفير نظام عصري متطور من الطرق السريعة تربطها بالدول المجاورة، إلى جانب مرافق المستودعات المكيّفة. وشارك ممثلون عن بلدية دبي وسلطة منطقة جبل علي الحرة ومركز دبي للسلع المتعددة في ندوة قطاع الأغذية والأعمال الزراعية.

وطوّرت دبي منظومة محكمة للأغذية والأعمال الزراعية لتكون أداة فعالة في مواجهة أي انقطاع محتمل في سلسلة التوريد العالمية، وتتيح الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية مواصلة تعزيز منظومة إنتاج وتصدير الغذاء في الإمارة حيث تعدّ دبي أحد أبرز مراكز إعادة التصدير بفضل مرافقها المتميزة للمنتجات والمحاصيل الطازجة، كما يزداد التركيز على البحث والتطوير والتقنيات الزراعية التي تدعم التنوع في المحاصيل والمنتجات.

وشارك مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة دبي الذكية بندوة التكنولوجيا، التي أدارها علي حرجي، الباحث الرئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في كلية دورهام كندا.

كما شاركت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية في البرنامج، مؤكدة أهمية السوق الإماراتية في القطاع، إذ تعدّ دبي واحدة من المدن الرائدة في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واحتضان الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المتطورة.

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