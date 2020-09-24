تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير تقنيات السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية

المصدر: دبي- بشار باغ

وقعت مجموعة «الحبتور» اتفاقية تعاون مع شركة «موبايل-آي» الإسرائيلية التابعة لشركة «إنتل» العالمية لإدخال تقنيات رسم الخرائط لأنظمة مساعدة السائق والمركبات ذاتية القيادة، وحلول المدن الذكية للإمارات.

ويهدف التعاون طويل الأمد بين الطرفين لتطوير حلول التنقل بالإمارات، عبر تقنية المركبات ذاتية القيادة، التي تقدمها «موبايل-آي»، حيث ستقوم المركبات المزودة بالتقنية، التي طورتها الشركة بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات والشركات على تكوين خرائط عالية الدقة وبيانات بالإضافة إلى تعزيز السلامة على الطرق من أجل المواطنين، ووضع الأساس لنظام التنقل بدون سائق في المستقبل.

وقع الاتفاقية، أمس، خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، والبروفيسور آمنون شاشوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موبايل-آي»، نائب الرئيس الأول لـ«إنتل».

وقال الحبتور: تهدف الاتفاقية لإدخال أفضل حلول الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي إلى الإمارات، مبيناً أن المجموعة تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في إسرائيل، ضمن القطاعات التي تعمل بها، فضلاً عن قطاع التقنيات الحديثة.

فيما قال شاشوا: «يمثل هذا التعاون فرصة لتسريع تطوير المدن الذكية وخدمات النقل باستخدام أحدث التقنيات في الإمارات».

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