برنامج تميز لتعزيز علاقات مستثمري «سوق وناسداك دبي»

المصدر: دبي - البيان

يعكُف سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي على تنفيذ برنامج شامل للتميز في مجال علاقات المستثمرين، وتوفر البورصتان منظومة متكاملة لأسواق رأس المال في دبي تتيح للشركات المدرجة والمستثمرين بنية أسواق مالية عالمية المستوى. ويتضمن البرنامج عدة مبادرات منها، تنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، وتطوير حلول ذكية لتمكين الشركات المدرجة من التواصل بسلاسة وفعالية مع المستثمرين، وتنظيم ورش العمل التعليمية وإصدار الأدلة العملية، وتنظيم برامج لتأهيل الخريجين المواطنين للعمل في مجال علاقات المستثمرين.

وسلطت البورصتان الضوء على النجاحات التي حققها برنامجهما المشترك للتميز في مجال علاقات المستثمرين خلال فعاليات مؤتمر وجوائز جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين 2020 الذي اختُتمت فعالياته اليوم.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نحرص على إلزامية وظيفة علاقات المستثمرين ضمن إطار عمل حوكمة الشركات المدرجة. ونشجع الشركات المدرجة على التفاعل مع الطلب المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاستثمار المرتبط بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لذا أطلقنا مؤشراً خاصاً لهذا الغرض، كما نحث الشركات على التوسع في إصدار التقارير حول ممارساتها في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «لقيت مبادراتنا المتعددة في مجال علاقات المستثمرين ترحيباً وتجاوباً ملفتين من قبل الشركات المدرجة مما أسهم في نشر أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على نحو متزايد خلال السنوات الماضية. وندعم توسع الشركات في تبني تلك الممارسات وانتهاج سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين بما يسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ويعزز مكانة دبي مركزاً حيوياً لأسواق رأس المال عبر إتاحة الفرصة للشركات على المستوى الإقليمي للاستفادة من منصات الإدراج المتعددة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي».

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