مطار أبوظبي يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90

المصدر: وام

احتفى مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني السعودي الـ90 من خلال تنظيم عدد من الفعاليات تخللها رفع أعلام المملكة في أرجاء المطار في خطوة تجسد العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين لاسيما على صعيد قطاع الطيران والنقل الجوي.

وقال وليد سالم الحميري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: "تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية علاقات وروابط أخوية متينة استمرت على مر التاريخ ويسعدنا اليوم أن نشارك أشقاءنا السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني".

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