إعادة افتتاح فندق "ذا كوين إليزابيث 2" العائم بدبي في 1 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر حسابة الرسمي على "توتير"، أنه من المقرر إعادة افتتاح فندق "ذا كوين إليزابيث 2" العائم في دبي اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وتعد السفينة السياحية الشهيرة عالمياً التي تتمتع بتاريخ حافل يمتد على مدى خمسة عقودٍ، معلماً سياحياً بارزاً في دبي، إذ تم ترميمها وتحويلها إلى فندق يتكون من 13 طابقاً في ميناء راشد منذ عام 2008.

ويعزز الفندق العائم من مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية يقصدها الناس والسكان من كل أنحاء العالم.

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