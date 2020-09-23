"الحبتور" و"موبيل -إيه" الإسرائيلية تتعاونان بمجال السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كل من مجموعة الحبتور ومقرها دبي، وشركة "موبايل - اي" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن تعاون استراتيجي لإدخال تقنيات رسم الخرائط لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة وحلول المدن الذكية إلى دولة الإمارات.

وتعتزم الشركتان إقامة تعاون طويل الأمد لتطوير حلول التنقل في الإمارات استناداً على تقنية المركبات ذاتية القيادة التي تقدمها شركة موبايل - اي، ستقوم المركبات المزودة بتقنية موبايل - اي المنتشرة في المنطقة بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات والشركات على تكوين رؤية حقيقية فضلاً عن تعزيز السلامة على الطرق من أجل المواطنين ووضع الأساس لنظام التنقل بدون سائق في المستقبل.

وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور: "يسعدني الكشف عن هذا التعاون اليوم مع البروفيسور آمنون شاشوا، معاً سنُدخل إلى دولة الإمارات أفضل حلول الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي، وأثق بالقيمة التي ستضيفها هذه التقنية الجديدة لراحة وسلامة السائقين على الطرق."

وأضاف "أؤمن بأن هذه التقنية التي ستدخل الدولة اليوم بموجب هذا الاتفاق بين مجموعة الحبتور وشركة موبايل – أي، ستعمل على تحسين نوعية الحياة لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة."

علق البروفيسور آمنون شاشوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موبايل – أي، نائب الرئيس الأول لشركة إنتل، قائلاً: "يمثل هذا التعاون التاريخي بين شركة موبايل - اي ومجموعة الحبتور فرصة لتحويل مدن دولة الإمارات بتسريع تطوير المدن الذكية وتطوير خدمات النقل باستخدام أحدث التقنيات، فالرؤية التي ستكشفها تقنية رسم الخرائط المقدمة من شركة موبايل - اي لمجموعة الحبتور بجانب حلول القيادة الذاتية التي ستُقدم في المستقبل من شأنها أن تعزز الحياة اليومية لسكان المنطقة بشكل كبير".

ويعد هذا التعاون الهام بين موبايل - اي ومجموعة الحبتور أحد أبرز اوجة التعاون الرئيسية بين شركة إسرائيلية عاملة في مجال التكنولوجيا ومجموعة إماراتية منذ إبرام اتفاقية السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2020.

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