"العربية للطيران أبوظبي" تسيّر رحلاتها المباشرة إلى السودان في 7 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن البدء بتسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل.

وتمثل الخرطوم الوجهة السادسة للناقلة منذ إطلاق رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي والخرطوم عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.

وتحرص الناقلة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

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