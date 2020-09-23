غرفة دبي تعرف القطاع الخاص على برنامج التوطين وحوافزه وامتيازاته

المصدر: وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة إلكترونية للتعريف ببرنامج التوطين وتشجيع القطاع الخاص في إمارة دبي على الاستفادة منه كأولوية استراتيجية.

ويأتي برنامج "توطين" لدعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص.

ويهدف برنامج توطين إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنيةوتأهيلها وتدريبها وتمكينها.

ونظم الورشة الإلكترونية فريق عمل التوطين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة بحضور ممثلين عن الشركات الأعضاء في الشبكة حيث تعرفوا على كل جوانب برنامج التوطين بما فيها بوابة التوطين والأيام المفتوحة وبرنامج تدريب الخريجين وحوافز وامتيازات البرنامج وكيفية التقديم لعقد شراكات مع الحكومة في هذا المجال.

وأشارت نورة البدور مديرة التنسيق والشراكات في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة نادي شركاء التوطين وذلك لتشجيع وتحفيز المنشآت لتعيين المواطنين الباحثين عن عمل لديها وتهيئة وتحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير حوافز مجزية للمنشآت الداعمة للتوطين المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الامارات التي تهدف إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات القادمة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع البحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي حرص الغرفة على تعريف القطاع الخاص بالإمكانات التي تمتلكها الموارد البشرية الإماراتية في مختلف مجالات الأعمال معتبراً ان تمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص هو أولوية استراتيجية لغرفة دبي.

وأضاف رتاب إن الورشة قد عرفت المشاركين من ممثلي القطاع الخاص الأعضاء في شبكة الغرفة للاستدامة على المزايا والحوافز التي يوفرها برنامج توطينداعياً شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة من هذا البرنامج المميز في تطوير كادرها الوظيفي والارتقاء بعملياتها.

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