استئناف رحلات الطيران بين دبي والمدن السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

استأنفت الناقلات الوطنية الإماراتية والسعودية رحلاتها المجدولة بين البلدين الشقيقين بالتزامن مع الاحتفالات المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني السعودي الـ 90 الذي يصادف اليوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.

واستأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدماتها يوم الأحد الماضي بما يصل إلى خمس رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.

وهناك خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية، على ان تقوم بها طيران ناس السعودية بالإضافة الى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبهذه المناسبة، تقدم ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، بأطيب الأمنيات إلى السعودية الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة، راجيا لها دوام الازدهار وإلى شعبها العزيز موفور الرخاء والمضي قدما على طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية.

وأشار الجوكر إلى أن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسية هي خطوة مهمة جدا وسوف تعزز عودة النشاط الاقتصادي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ورحبت مطارات دبي بالاخوة الزوار السعوديين الى دبي، عبر شاشات العرض في المبنى رقم 3 في مطار دبي متمنية لهم طيب الإقامة والمضي قدما على طريق النجاح والتقدم.

وكانت السعودية، ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي اكثر من 6.3 ملايين راكب في العام 2019، بما يعكس متانة وعمق الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الإمارات والسعودية.

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