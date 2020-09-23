483 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 483 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 192 مبايعة بقيمة 304.83 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 83.73 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 221.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 137.07 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 97.23 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 39.84 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 41.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم .

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