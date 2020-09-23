44.7 مليار درهم سحبتها البنوك الإماراتية من تسهيلات المصرف المركزي

المصدر: وام

ارتفع اجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو من العام 2020 بزيادة قدرها 334 مليون درهم مقارنة مع شهر يونيو من العام ذاته .

وتشكل قيمة السيولة التي استخدمتها البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 89.4% من اجمالي رصيد الدعم المالي الذي خصصه المصرف المركزي للبنوك والبالغ قيمته 50 مليار درهم.

وكان المصرف المركزي قرر اطلاق حزمة دعم مالي للبنوك بفائدة صفرية خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك لمساعدة الشركات والافراد لتجاوز الاثار التي فرضتها الظروف المستجدة نتيجة جائحة كوفيد19 الأمر الذي انعكس بنتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

وبحسب احصائيات المصرف المركزي فإن حركة البنوك للاستفادة من سيولة الدعم شهدت تطورا متدرجا خلال الأشهر الماضية حيث بلغ اجمالي الرصيد المسحوب 31.85 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي قبل أن يرتفع إلى 42.33 مليار درهم في شهر مايو الذي يليه .

وخلال شهر يونيو الماضي بلغ اجمالي رصيد السيولة الذي سحبته البنوك 44.38 مليار درهم بزيادة قدرها 2 مليار درهم تقريبا وواصلت البنوك عمليات الاستفادة من التسهيلات والسحب من الرصيد حتى بلغ المستوى المسجل في شهر يوليو الماضي.

وكانت أخر الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي خلال شهر يونيو الماضي أظهرت أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي وصل الى 26 بنكا، منها 17 بنكا فيما وصل عدد المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف مستفيد سواء من الافراد او الشركات.

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