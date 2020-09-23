"أراضي دبي" تتعاون مع سيتي سكيب لتعزيز انتعاش القطاع العقاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "إنفورما ماركتس"، الجهة المنظّمة لـ "قمة سيتي سكيب العقارية"، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر إقامة "قمة سيتي سكيب العقارية 2020"، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 - 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحّة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات؛ حيث تحرص "سيتي سكيب" على توفير هذه الفرص في القطاع.

وانطلاقاً من هذا الحرص المشترك، تلعب الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي دوراً محورياً في انتعاش القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وعبر جميع فئات الأصول العقارية، بما في ذلك الأصول السكنية والصناعية والتجارية والضيافة والتجزئة.

وستستضيف الدائرة أيضًا جناحاً بعنوان "دبي منفتحة على الاستثمارات"، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة. وعلاوة على ذلك، تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص، حيث سيلقي سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة ترحيبية، إلى جانب كلمات رئيسية أخرى يلقيها كل من ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الإستثمار العقاري في الدائرة؛ وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة؛ إلى جانب نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

وبهذه المناسبة، قال سلطان بطي بن مجرن: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحفيز المتخصصين بالقطاع العقاري، بالتزامن مع إطلاق عملية إنعاش الاقتصاد الكلي في دبي. وفي إطار الجهود المستمرة لتنشيط أعمالهم ودعم الاقتصاد العقاري عمومًا، فإننا نحثّ المطورين والمهندسين والاستشاريين القانونيين وأصحاب الأراضي على المشاركة الفاعلة في قمة سيتي سكيب العقارية 2020 لعرض الأصول والمشاريع العقارية أمام الشركات المهتمة بالاستثمارات طويلة الأمد".

بدوره، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: "توفر شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حافزاً حقيقياً لتنشيط القطاع العقاري في المنطقة. ففي هذه الأوقات الاستثنائية، تمثل هذه الفعالية الأكبر للقطاع العقاري في المنطقة فرصة مهمة للمطورين والمستثمرين العقاريين لتحفيز النمو، وتعزيز مستويات الثقة بالقطاع داخل المنطقة وخارجها".

وكانت "إنفورما ماركتس" قد أكدت على التزامها الراسخ إزاء القطاع العقاري، من خلال إطلاق منصة "سيتي سكيب إنتليجنس"، المركز المتخصص بالمعلومات والرؤى العميقة بالسوق، والذي يستضيف سلسلة من الندوات الافتراضية، والمدونات الصوتية، والمقالات، والدراسات البحثية، والمنتديات المتخصصة بالقطاع.

وتمهد سلسلة فعاليات منصة "سيتي سكيب إنتليجنس" الطريق لعقد قمة سيتي سكيب العقارية 2020، حيث سيتم التركيز على الرؤى والتحليلات وإنشاء شبكات التواصل القوية. وتدعو مجموعة سيتي سكيب جميع المتخصصين بالسوق العقاري لحضور فعاليات سيتي سكيب 2020، والحصول على إجابات وافية عن استفساراتهم المتعلقة بالقطاع.

وتلتزم كافة الجهات بتطبيق مبادئ السلامة التامة من إنفورما خلال فعاليات سيتي سكيب 2020 لضمان سلامة العارضين والزوار.

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