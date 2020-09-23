"الإمارات للشحن الجوي" والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت شركة الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية وحلول الإغاثة في الأزمات.

ووقع الاتفاقية نبيل سلطان، نائب رئس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وجوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وتُعدّ الشراكة بين الجانبين تأكيداً على مكانة دبي كبوابة دولية تنطلق منها جهود الإغاثة في الأزمات الإنسانية.

وسوف يعمل الجانبان معاً، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة الفعالة في الأزمات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيضاً الإمارات للشحن الجوي كخيار أول لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الوجهات المتضررة.

وقال نبيل سلطان: "لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لصالح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال أزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مؤخراً".

وأضاف : "أن تعزيز شراكتنا من شأنه تمكين استجابة منسقة وسريعة لنقل المساعدات، وتسهيل تطوير حلول قوية ومبتكرة للاستجابة في الحالات الطارئة. ونحن نتطلع، من خلال أسطولنا وشبكتنا العالمية ومركزنا في دبي، إلى دعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارنا ناقلتهم المفضلة لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، أعرب جوسيبي سابا عن تقديره للدعم الذي قدمته الإمارات للشحن الجوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وقال: "أشكر بشكل خاص إدارة طيران الإمارات على المبادرة التي أطلقتها بعد انفجار بيروت مباشرة لدعم اللبنانيين وتسهيل عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية بأسعار مناسبة".

وأضاف: "يشرفني أن أوقع مذكرة التفاهم هذه، التي تعد منطلقاً لمزيد من التوسع والتعاون في مزيد من المبادرات التي بدأت بمبادرة لبنان. كما تسهم في ارتقاء تعاوننا إلى مستويات تتجاوز مجرد استخدام أسطول وشبكة الإمارات للشحن الجوي الواسعة، التي لا تزال تمثل لوجستياً شبكة عالمية مهمة لمجتمع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في الاستجابة للطوارئ. وسوف تواصل الخدمات الممتازة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي إضافة قيمة عالية لآلية الاستجابة للأزمات، كما سيمكننا تعاوننا من العمل معاً لخدمة الإنسانية".

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت في أغسطس (آب) الماضي مبادرة إنسانية، تضمنت إنشاء جسر جوي بين دبي وبيروت لتسهيل نقل مواد الإغاثة في أعقاب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت. وتواصل طيران الإمارات العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بما في ذلك المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، من أجل جهود الإغاثة هذه، والتي تدعمها أيضاً التبرعات النقدية و"أميال سكاي واردز طيران الإمارات" من جميع أنحاء العالم عبر مؤسسة طيران الإمارات.

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