اقتصادية دبي: يحق للتاجر الامتناع عن استقبال غير الملتزمين بتدابير "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت اقتصادية دبي على أن للتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال أو تقديم الخدمات للمستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتجاوزهم البروتوكولات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المرحلة الحالية، ومن منطلق أن صحة وسلامة المجتمع أولوية، والجميع مسؤول في حمايته، ومنع انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، ويقوم بمخالفة المنشآت غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية، كعدم الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الموظفين والمستهلكين للكمامات، وغيرها من التدابير المعمول بها في الإمارة.

كما شددت اقتصادية دبي على التجار ضرورة توضيح البروتوكولات والتدابير والإجراءات المتبعة، للمستهلكين والمتعاملين، وتوعيتهم من لحظة وصولهم للمنشأة التجارية، وحثهم على الالتزام، قبل اتخاذ قرار الامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك للتأكد من معرفة المستهلك بالتدابير الاحترازية واقتصار الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلكين غير الملتزمين.

ونوهت اقتصادية دبي، على أنها ستقوم بالتحقق من تفاصيل شكاوى المستهلكين المتعلقة بامتناع التاجر عن تقديم الخدمة لهم في حال ورودها، والطلب من التاجر إثبات حالة عدم التزام المستهلك بالأدلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك عبر الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والبروتوكولات المنظمة للأنشطة التجارية.

من جانب آخر، خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، يوم أمس، 4 منشآت تجارية وهي عبارة عن محلين للبيع بالتجزئة داخل مراكز تسوق، وصيدلية في منطقة الرقة، ومحل صرافة في المرقبات، وذلك بسبب عدم التزام الموظفين العاملين فيها بارتداء الكمامات. كما تم التنبيه على منشأتين بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلهما، في حين وصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، إلى 539 منشأة.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، وستقوم بكامل واجبها للحفاظ على صحة المجتمع.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز