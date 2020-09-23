ربط 82 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية في الإمارات

المصدر: وام

بلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية (اتحادية ومحلية) التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 82 جهة .. فيما تجاوز إجمالي عدد المعاملات التي نفذت من خلال الرابط الحكومي للخدمات 87 مليون معاملة وذلك بحسب ما يظهره تقرير الإنجازات السنوية الذي أصدرته اليوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن العام 2019.

وتعكس هذه الأرقام الإنجازات المتحققة في مبادرة "التحول الذكي" التي أطلقتها الدولة قبل عدة سنوات واستهدفت تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة وعلى نحو ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وتعد إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإدارة المسؤولة عن إدارة المبادرات الاستراتيجية للحكومة الذكية في دولة الإمارات وتلعب المبادرات دورا أساسيا في تطوير خدمات الحكومة الاتحادية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي التكامل والتمكين وأمن الخدمات الحكومية الذكية.

وتفصيلا فقد أظهر التقرير السنوي للهيئة أن إجمالي عدد الخدمات المدمجة على منصة الرابط الحكومي للخدمات وصل إلى 272 خدمة مباشرة .. فيما وصل إجمالي عدد التطبيقات المرتبطة إلكترونيا مع خدمة الدخول الموحد 107 تطبيقات خلال العام 2019 .وكانت المدة التي تستغرقها الجهات لإدراج الخدمة على المنصة 7 أيام عمل لإرسال الطلب .. بينما أصبح الآن بالإمكان إكمال الطلب خلال 5 ساعات فقط.

ويؤكد التقرير السنوي أن إدارة التطوير في الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات كجزء من دورها المحوري في تطبيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ،واستراتيجية الحكومة الذكية، حيث تعمل على رصد وقياس عملية التحول الذكي للجهات الحكومية الاتحادية، وإدارة البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، وكذلك إدارة المشاركة الإلكترونية للحكومة الذكية مع مختلف شرائح الجمهور.

من جانبها تتولى إدارة السياسات والبرامج في الهيئة مهمة تعزيز وتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع لدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان مسيرة التحول الرقمية للحكومة الذكية بما يتماشى مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

يشار إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية ، وذلك بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الاسكوا/، خلال العام 2019 حيث يعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.

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