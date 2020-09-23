أبوظبي تعيد فتح صالات التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اليوم تعليمات واشتراطات بإعادة فتح صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية داخل المراكز التجارية وخارجها.

وحددت الدائرة الطاقة الاستيعابية لتلك الصالات بنسبة 60% أسوة بالنسبة المحددة للمحال التجارية داخل المراكز التجارية.

وتضمنت هذه الإجراءات تحديد الطاقة الاستيعابية لمنطقة ألعاب الكرات البلاستيكية بـ30%، إضافة إلى تطهير كافة أجزاء ألعاب الأطفال بما في ذلك المقاعد، والمقابض، وأحزمة الأمان، وأزرار الألعاب والأدوات التي يتم لمسها بشكل متكرر من قبل الأطفال.

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