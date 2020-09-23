"اقتصادية دبي" تخالف 4 محلات تجارية بسبب الكمامات

المصدر: البيان الإلكتروني

خالفت اقتصادية دبي 4 محلات تجارية في كل من منطقة الرقة والمرقبات، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت اقتصادية دبي اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إنها أصدرت تنبيهَين بحق عدد من المراكز التجارية، لعدم الالتزام بوضع الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي.

وبلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات,539 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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