"دبي للسياحة" تخالف منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، اليوم عن مخالفتها لمنشأة سياحية في دبي لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الدائرة أن عدد المنشآت السياحية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية بلغ 139 منشأة، فيما لم تسجل أي إغلاقات أو إيقاف تصاريح خلال جولتها التفتيشية يوم أمس.

وتقوم فرق التفتيش التابعة للدائرة بجولات ميدانية على المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والإرشادات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، وكذلك من الجهات المعنية حسب كل نشاط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز