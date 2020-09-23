«طيران الإمارات» تطلق أطول رحلة بالعالم منذ الإغلاق

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تستأنف «طيران الإمارات» خدماتها بين دبي وأوكلاند في يناير 2021، ما يجعلها أطول رحلة في العالم منذ أن تسبب فيروس كورونا في إغلاق الدول لحدودها وفق ما أفاد موقع «Simple Flying» أكبر موقع إلكتروني لأخبار الطيران في العالم، الذي أكد أن الشركة ستشغل أربع رحلات أسبوعياً بدلاً من رحلة يومية واحدة كما كان في السابق.

وقال الموقع اللندني إن تشغيل الرحلة سيتم باستخدام طائرة بوينج 777-300ER بدلاً من طائرة إيرباص A380.

ووفقاً لموقع الطيران «Live And Lets Fly»، سيسجل هذا المسار رقماً قياسياً في قطع المسافات لرحلة ركاب مجدولة بانتظام باستخدام هذا النوع من الطائرات، مؤكداً أن هذا المسار كان رابع أطول مسار في العالم قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن «طيران الإمارات» ومنذ أن أدى تفشي الوباء العالمي إلى خفض عدد المسافرين جواً، ما زالت تشغل رحلاتها بين دبي وأوكلاند، مع اقتصارها على الشحن فقط تشغل بواسطة طائرة بوينج 777-300ER. ويمكن للطائرة، إذا كانت من دون ركاب، القيام برحلة مسافتها 7668 ميلاً بحرياً (14201 كيلومتراً) دون توقف للتزود بالوقود، لكنها قد تحتاج كطائرة ركاب، إلى تحديد وزنها في رحلة العودة غرباً من أوكلاند إلى دبي.

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