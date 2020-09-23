اتفاقية بين مبادلة وسبيربنك لبحث فرص التعاون

المصدر: أبوظبي، موسكو – البيان

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، و«سبيربنك»، البنك المصرفي الأكبر في شرق ووسط أوروبا والمؤسسة المالية العالمية اتفاقية استراتيجية بهدف بحث فرص التعاون المشترك بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات عدة من بينها الاستثمارات المشتركة، وتمويل الديون والأسهم، والتمويل طويل الأجل لمشاريع مبادلة في روسيا وغيرها من المناطق، والخدمات الاستشارية، والتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي والائتمان، وغير ذلك.

وتمهد الاتفاقية الطريق للتعاون والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعلوم الحياتية، والاستثمار في الشركات الناشئة، والتمويل الإسلامي، والتطبيب عن بُعد، والتعليم. وتعمل سبيربنك مع مبادلة على وضع خريطة طريق تفصيلية تحدد خطط التعاون في كل هذه المجالات.

وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية بين سبيربنك ومبادلة إلى إطلاق العديد من مبادرات الاستثمار المشترك في روسيا والشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: سعداء بتأسيس علاقتنا مع سبيربنك بشكل رسمي، وإنشاء منصة جديدة تتيح لنا الاستفادة من العديد من فرص الاستثمار والتمويل في روسيا ودولة الإمارات. وأضاف: استثمرنا بنجاح في روسيا طوال العقد الماضي، ولا شك أن افتتاح مكتب مبادلة في موسكو العام الماضي والشراكة الجديدة التي أبرمناها اليوم مع سبيربنك سيزيدان من قدرتنا على تعزيز حضورنا في روسيا.

وقال هيرمان قريف، رئيس المجلس التنفيذي لشركة سبيربنك: توقيع اتفاقية مع شركة استثمارات عالمية مثل مبادلة يؤكد تزايد اهتمام الدول الخليجية بفرص الاستثمار في روسيا واهتمام روسيا بالاستثمار في الخليج. تتوفر في روسيا إمكانيات هائلة لتطوير الأعمال، وبوصفنا رواداً في مجالات التعاملات المالية بين روسيا ودولة الإمارات فإننا واثقون من أن آفاق هذه الشراكة ستواصل التوسع والنمو.

وتجسد هذه الاتفاقية الاستراتيجية فهمنا المشترك للمجالات الرئيسية للتعاون، والتي تشمل الاستثمارات المشتركة، ودعم المشاريع المبتكرة، وتطوير التكنولوجيا الرقمية. والتزم «سبيربنك» بتأسيس حضور له في أبوظبي بنهاية 2020 بهدف تعزيز نشاطه الاستثماري .

بيرنقس

من ناحية أخرى أعلنت أمس شركة «بيرنقس»، التي تعد إحدى أبرز شركات الخدمات المالية على مستوى العالم، تأسيس منصة جديدة باسم «بيرنقس مبادلة انتربرايز» بهدف توفير الحلول المالية للشركات العاملة في الأسواق الوسيطة بالقارة الأوروبية. وستعمل «بي إم إي» وشركاؤها على توفير تمويلات بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ18 القادمة للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة في أوروبا.

شراكات قوية

وقال وليد المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في مبادلة: نتطلع لتعزيز التعاون مع بيرنقس خلال السنوات القادمة، وستستفيد منصة «بي إم إي» من خبرات مجموعة مبادلة وشبكتها العالمية .

وكذلك من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها بيرنقس، لتحقيق قيمة عالية لجميع الشركاء. وستركز»بي إم إي«بصفة خاصة على الفرص المتاحة في المملكة المتحدة وفرنسا واتحاد البنلوكس ودول شمال أووربا.

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