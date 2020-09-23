شراكة بين مركز تحكيم سوق أبوظبي ومنظمة السيدات العاملات بمجال التحكيم

المصدر: دبي - البيان

توصل مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ومنظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، إلى اتفاق حول شراكة تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات الدولية.

وأبرمت الجهتان مذكرة تفاهم وقعتها ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ودانا ماكغراث، رئيسة المنظمة.

ويتعاون الطرفان، كجزء من الاتفاقية، في العديد من المساعي الرامية إلى ضمان تعزيز تمثيل النساء في مجال تسوية المنازعات على المستوى العالمي، إلى جانب التعاون في القيام بالتوعية حول تكافؤ الفرص وزيادة التنوع.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: يسر المركز إرساء هذه الشراكة مع منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، لا سيما أن تعزيز التنوّع ضمن القطاع يعد من أبرز الأولويات التي نركّز عليها، حيث كنا قد أطلقنا مبادرة في شأن تعزيز التعاون بين الجنسين عام 2019.

وتتمثل أولى الخطوات التي قمنا بها في مجال التحكيم في اختيار المحكمين للانضمام إلى لجنة التحكيم التابعة لمركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، حيث كان المعيار الأساسي الذي اتخذناه في عين الاعتبار ضمن هذه المبادرة التي تم إطلاقها في مارس 2020، هو تعزيز التنوّع والمساواة بين الجنسين. ومن ناحية أخرى، أود أن أؤكد أن توقيع هذه المذكرة هي خطوة غاية في الأهمية.

ومن هنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع المنظمة وممثليها الإقليميين، وأعضائها، من أجل الاستمرار بالابتكار وإحداث التقدّم الملموس لناحية التنوع في تسوية المنازعات.

من جهتها، قالت دانا ماكغراث، رئيسة منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات: نفتخر بالشراكة مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من هنا، لا بد من الإشارة إلى أن مهمتنا تتطلّب منا تعزيز التنوع في المناطق البارزة، كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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