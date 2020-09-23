ملتقى افتراضي يبحث تحسين الأدوات المالية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس ملتقاها المالي الافتراضي الثاني لعام 2020، والمخصص لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بمشاركة أكثر من 90 من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها بالجهات الحكومية المختلفة بالإضافة لفريق عمل الملتقى.

حيث تم مناقشة قضايا حيوية تتعلق بتحسين الأدوات المالية والأنظمة المساندة التي تدعم النظام المالي الحكومي (تكامل) وآليات تحسين بيئة العمل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وغيرها من المواضيع التي استهدفت الارتقاء بالأداء في القطاع الحكومي.

وتم تنظيم الملتقى ضمن خطة التواصل والاتصال بين دائرة المالية والدوائر الحكومية عن بُعد من خلال برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وكان على شكل حلقة نقاشية مفتوحة بين فريق عمل الملتقى والمختصين من الجهات الحكومية، بمشاركة فريق عمل من إدارة الحسابات، خولة الجسمي، ومروة الرجب، وفاطمة بن عاشور، وعائشة حسن، وميرة الشامسي بالإضافة إلى ميرة بن هدة من إدارة النظام المالي.

وأكد وليد الصايغ، مدير عام الدائرة أن تنظيم الملتقى يأتي تجسيداً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتفعيل آليات الاتصال والتواصل بين الجهات الحكومية لضمان العمل وفق الرؤية الاستراتيجية لها من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات والممارسة العالمية المعتمدة في أنظمة العمل المالي الحكومي بهدف تعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفاعلية.

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