«هيئة الاتصالات» تحجب 1245 موقعاً إلكترونياً مخالفاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 1245 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال النصف الأول من 2020 يضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة أو تتضمن محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة العامة والآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.

وقالت هيئة الاتصالات في إفادة لــ «البيان الاقتصادي»، إن مواقع النصب والاحتيال والتصيّد الإلكتروني احتلت النسبة الأكبر من عمليات الحجب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 32.29% أو ما يعادل 402 موقع من إجمالي المواقع المحظور زيارتها بالدولة، تلاها مواقع الإباحية والتعري والرذيلة بنسبة بلغت 25.62% أو ما يوازي 319 موقعاً.

الملكية الفكرية

وبحسب هيئة الاتصالات، جاءت مواقع المخدرات في المرتبة الثالثة بنسبة 15.18 % أو 189 موقعاً، ثم مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب بنحو 161 موقعاً أو 12.93%، ثم المواقع التي تنتهك الخصوصية بنسبة 7.79% أو ما يعادل 97 موقعاً، تلاها مواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية بنسبة 2.09% أو ما يعادل 26 موقعاً.

الإخلال بالنظام

وفى المركز الثامن جاءت مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو 17% أو ما نسبته 1.37%، ثم مواقع الأنشطة المخالفة للقانون بنحو 0.88% أو ما يوازي 11 موقعاً، يليها مواقع القمار بنسبة 0.56% أو 7 مواقع، و6 مواقع لخدمات الاتصالات غير المشروعة بنسبة 0.48% و3 مواقع للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، و3 مواقع للفيروسات والبرامج الخبيثة.

كما تم تم حظر موقعين بناء على أمر صدادر عن السلطات القضائية أو بموجب القانون وموقع واحد للإرهاب وموقع آخر للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

فيما لم يتم حجب أي مواقع خلال تلك الفترة بسبب السب والقذف والتشهير، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، أو الترويج أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، أو النطاقات العليا المحظورة.

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