«إكسبو دبي» الأفضل للاحتفاء بيوبيل الإمارات الذهبي

المصدر: دبي - فاتن صبح - (دبي- سيد صالح)

أطلّ جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة مع الصحافيين للتحدث عن جناح أمريكا في إكسبو 2020 دبي عبر منصة «زووم» قبل نحو عام على انطلاق الحدث العالمي حيث أعرب عن حرص بلاده على المشاركة فيما سيمثل بحسب قوله الحدث الدبلوماسي العام الأضخم الذي تشهده المنطقة والممتد وفقاً لمواعيده الجديدة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 .

حيث ستكون الفرصة متاحة للعالم للتركيز على التحديات والفرص التي يطرحها العصر الرقمي الجديد سيما المرحلة التي نعيش في ظل «كوفيد 19» كما يشكل الحدث وفقاً لـ"راكولتا" مناسبة للاحتفاء باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات والإنجازات العظيمة التي حققتها، وأي منصة قد تكون أفضل لذلك الاحتفال من «إكسبو 2020 دبي».

أفضل مشاركة

وأضاف أن بلاده تتطلع لتقديم أفضل مشاركة وتأكيد حضورنا في هذا المحفل العالمي وإن مثل تلك المشاركة في (إكسبو 2020) تتصدر أولويات السفارة هنا في الإمارات بجهود تقودها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع الكونغرس ووزارة الثقافة وغيرها الكثير.

موضحاً أنه قد عاد أخيراً من واشنطن التي شهدت على توقيع معاهدة إبراهيم التاريخية للسلام مما يدعوه للاعتقاد بأننا دخلنا في حقبةٍ من التعاون في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأن انضمام إسرائيل إلى «إكسبو 2020» إنما يشكل فرصة أخرى للإمارات لإظهار معنى السلام الدافئ والتعاون المتبادل بما يعود بالنفع على الجميع.

اعتبارات أساسية

وفصل راكولتا جونيور الجوانب الأساسية لمشاركة بلاده في «إكسبو 2020» واضعاً إياها تحت اعتبارات أساسية ثلاث، تتمثل في البناء بحدّ ذاته والمحتوى المخصص للمعرض إضافة للبرنامج الثقافي الذي يجزم بأنه سيكون عظيماً نظراً للهيكلية التي اتبعتها الإمارات وإضافتها بموجبه لـ 14 موقعاً داخل المجمع.

ومن الناحية المعمارية للجناح، أفاد بأن الأعمال جارية ويتوقع أن تصل مراحلها النهائية بحلول منتصف نوفمبر المقبل.

وقال: «إنه لمن المذهل كيف انطلقت أعمال البناء ووصلت إلى هذه المرحلة بعد أن كنا متأخرين عن الموعد لنصل اليوم وقد أصبحنا في مراحل متقدمة جداً بما في ذلك.

إضافة النجمة الكبيرة التي ستميز الجناح» إنها ترمز بحسب قوله لربط الجناح بالولايات المتحدة من خلال الضوء كوننا نلهم زوار المعرض بزيارتنا متبعين ضوء النجوم المشعة عبر الجناح ويشكل ذلك ارتباطاً أيضاً بثيمة المعرض المتمحورة حول الحياة والحرية والتطلع نحو المستقبل.

ملامح العالم

وقال «إننا نستعرض من خلال «إكسبو» مجتمعاً ديناميكاً قام برسم ملامح العالم الحديث بوصفه الأكثر حرية وازدهاراً كما أننا ندعم حرية وازدهار الجميع». وأشار راكولتا إلى أن المعرض يستكشف كيف تمكنت أمريكا من تحقيق وتطوير مسيرة الابتكار والتقدم بفضل المجتمع الحرّ المنفتح الفريد من نوعه القائم على أسس الحرية المترسخة بفعل مسار الاستقلال ونصوص الدستور. «لقد أصبحت أمريكا منارة العالم وسيسطع نجمها بقوة في «إكسبو دبي».

ومنتقلاً للحديث عن البرنامج الثقافي، أكد سفير الأمريكي أنه يمثل كذلك فرصة رائعة لاستعراض سبل التطور بشتى الطرق لترك بصمة واضحة من خلال القصة التي تقدمها..

وقال: «مع الانتهاء من عملية البناء والتجهيز سنحوّل اهتمامنا للبرنامج الثقافي، إذ إنه يوجد 14 موقعاً إضافياً عدا الأجنحة التي تراوح بين صغيرة ومتوسطة وضخمة خصصتها الإمارات هذا العام للزوار من العالم فقدمت أكثر من 8 آلاف فرصة على امتداد أيام المعرض الـ 180 وهو أمر سنستفيد منه بالحدّ الأقصى. هدفنا هو تقديم برنامج ثقافي يمثل الإرث الجغرافي والثقافي للولايات المتحدة لمختلف شرائح الجمهور وإخبار قصة أمريكا مستعينين بميزة أوجدها «كوفيد 19» وهي التفاعل الافتراضي.

يذكر أنه سيكون هناك أكثر من 300 عرض لمغنين وفنانين ومتحدثين ومؤلفين وموسيقيين وأفضل ما يمكن أن تقدمه أمريكا وسيكون هناك كذلك مساحة مخصصة لعالم الفضاء وأشار كذلك إلى برامج السفراء الشباب حيث يشكل 75 من الشباب واجهة أمريكا لخدمة الملايين من زوار المعرض.

ورداً على الفارق الذي ستحدثه مشاركة إسرائيل في «إكسبو 2020» أشار راكولتا إلى أن للمسألة وجوهاً عدة تؤكد شمولية المعرض للمنطقة بأسرها وكيفية الانتقال نحو مجتمع أكثر تكاملاً في خطوة تعود بالمنفعة على الجميع، سيما فيما يتعلق بالأعمال والتجارة والاستثمارات والسياحة وفرص العمل والازدهار والسلام.

تكنولوجيا المستقبل

وفي حين أشار راكولتا في معرض حديثه عن محاولة استقطاب شركات القطاع الخاص لبلورة الرسالة الأمريكية إلى العالم واستعراض ابتكاراتها لتكنولوجيا المستقبل أشار إلى مساهمة العديد من الهيئات الحكومية المهتمة كذلك.

وقال رداً على سؤال إن كانت الجهة التي موّلت بناء الجناح بمبلغ 60 مليون دولار علماً أن حملات لجمع مبالغ من الشركات والمنظمات والمؤسسات الأخرى قد بدأت وهي مبشرة في استقطاب المزيد من التمويل للمشروع حيث سيتم الاستفادة من الترويج للجناح في معرض «إكسبو» عبر الإعلام الرقمي والورقي وعبر منصات التواصل ووسائل الدعاية الخارجية.

أما فيما يتعلق بالوضع الراهن المتعلق بالجائحة، أفاد السفير الأمريكي لدى الدولة بأنه سيتم اتباع سلسلة إجراءات وبروتوكولات وقائية معلناً عن أمله وتوقعاته باختفاء الفيروس من الآن حتى موعد حلول إكسبو دبي.

مشروع لموسيقيي العالم

وجه جناح بريطانيا في «إكسبو دبي» الدعوة إلى عشاق الموسيقى في العالم للمشاركة في مشروع سيتولى تنظيمه ضمن لإثراء تجربة ملايين الزوار الذين سيتوافدون لمشاهدة الجناح فضلاً عن منح الفرصة للمشاركين فيه لإبراز مواهبهم.

ووضعت وكالة «أفانغارد» التصور الفني الخاص بالحدث بالمشاركة مع الفنانة البريطانية الشهيرة إز ديفلين كما سيتولى ستوديو «بوليفونيا» الجانب الموسيقي وتعتمد الفكرة على المشاركة بأداء صوتي من تخيلهم وإنتاجهم بما في ذلك الدندنة والتمتمة وسيجري تجميع المشاركات في عمل موسيقي مدته 7 دقائق تتولى بوليفونيا تلحينه .

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