نتورك إنترناشيونال و«الإمارات دبي الوطني»يجددان اتفاقية الخدمات المشتركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس تمديد اتفاقية الخدمات المشتركة التي تجمعها مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب الاتفاقية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توطيد علاقته الراسخة مع شركة المدفوعات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك عبر مواصلة توفير عدد من الخدمات المشتركة مثل استضافة البيانات والتمويل.

إضافة إلى دعم الموارد البشرية. ويأتي تمديد الاتفاقية في أعقاب إعلان «نتورك إنترناشيونال» تجديد اتفاقية تقديم خدمات إصدار البطاقات مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي لمدة 5 سنوات إضافية.

وقال سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: «يسعدنا تجديد اتفاقية الشراكة التي تربطنا مع بنك الإمارات دبي الوطني لخدمات الدعم التي تمثل ركائز أساسية لعملياتنا المتواصلة. وإضافة إلى أنه يعد واحداً من أبرز عملائنا، يواصل البنك تزويد نتورك إنترناشيونال بأفضل مستويات الدعم والخدمات ضماناً لترسيخ مكانتنا كشريك المدفوعات المفضل لدى العملاء من مصدري البطاقات المصرفية والتجار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا تمديد اتفاقية الشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» ومواصلة البناء على العلاقة طويلة الأمد التي تجمعنا معها على صعد عدة. وباعتبارنا جهة رائدة في مجال إصدار البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعتمد على الخبرات والتجارب المتميزة التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» لمواصلة تقديم أفضل منتجات المدفوعات الرائدة على مستوى السوق ودعماً للقيمة الاستثنائية والخدمات المبتكرة التي نوفرها لعملائنا الكرام.

ولطالما ساهمت «نتورك إنترناشيونال» بدور محوري في تعزيز سلاسة العمليات في محفظة بطاقاتنا، ونتطلع قدماً لمواصلة تجديد شراكتنا المتميزة معها». وعلاوة على الاتفاقيات التجارية الحالية، يحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بمكانته كمساهم في «نتورك إنترناشيونال» في أعقاب عملية الاكتتاب التاريخية لطرح أسهم الشركة في سوق لندن للأوراق المالية في أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.4 مليار دولار.

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