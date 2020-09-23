245.8 % نمو الربح النصفي لمساهمي «ترينا سولار»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة ترينا سولار لتصنيع الخلايا الكهروضوئية المتكاملة وتوفير حلول الطاقة الذكية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2020، حيث ارتفع صافي ربح المساهمين في الشركة بنسبة 245.81 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وقد سجلت ترينا سولار زيادة كبيرة في مبيعات المنتجات الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الكهروضوئية. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى خبراتها التشغيلية الواسعة وآليات إدارة المخاطر الفعّالة. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1.83 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر بــــ 16.56٪.

وقال أنطونيو جيمينيز، المدير العام ونائب الرئيس في ترينا سولار الشرق الأوسط وافريقيا: تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أكثر المناطق نمواً في قطاع الطاقة الشمسية. حيث نشهد اليوم زيادة هائلة في الطلب على منتجات الطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص. ومع النمو المطرد لعملياتنا وتوسعنا نحو أسواق جديدة وتركيزنا على تقديم منتجات وحلول مبتكرة وموثوقة بأعلى معايير الجودة، بتنا على ثقة تامة بأننا سنحقق نمواً أكبر في مبيعاتنا ومعدلات نمونا.

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