بحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع إيطاليا

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اجتماعاً افتراضياً مع روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في ما يتعلق بالشؤون المالية، والتجارة، والاستثمار، ومشاركة الإمارات في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

وأكد عبيد الطاير حرص الإمارات على التعاون مع الرئاسة الإيطالية، لتعزيز الشمول المالي للجميع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تعزيز الوصول إلى فرص التمويل من خلال الشمول المالي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإيطاليا تتطلعان إلى فتح آفاق جديدة، للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من منصة مجموعة العشرين وروابط التعاون الثنائي المتينة، التي تربط البلدين الصديقين.

وقال: «نتوجه بجزيل الشكر إلى إيطاليا على تعاونها الدائم، ودعمها اللامحدود لاستمرار مشاركة الإمارات في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين للسنوات الثلاث المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة العشرين».

وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بأهمية الاستمرار في تطوير خطة عمل المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك التحويلات المالية في أعقاب وباء (كوفيد 19)، والبحث عن فرص جديدة للشراكات في الاستثمارات عبر الحدود، والبحث عن طرق مبتكرة للمساعدات الإنسانية الدولية.

وأكد الوزير الإيطالي أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ومواصلة التعاون الدولي للتغلب على الجائحة.

وجاءت مشاركة الإمارات باجتماعات مجموعة العشرين 2020 تلبية لدعوة تلقتها من المملكة العربية السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين إلى نهاية نوفمبر، وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 - 22 من نوفمبر.

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