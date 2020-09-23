صندوق النقد: الإمارات تتصدر المنطقة في مؤشرات الرقمنة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفاد تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس بمواصلة الإمارات احتفاظها بمكانة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كافة المؤشرات المتعلقة بالرقمنة.

وجاء التقرير بعنوان «حلول رقمية للمشروعات التجارية الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ورصد الأوضاع الحالية للرقمنة، وأيضاً استشرف آفاقها المستقبلية، في كافة جوانب الحياة بالمنطقة، مع التركيز بصفة خاصة على تطبيقات الرقمنة في مجال الأعمال التجارية، وتحديداً المشروعات الصغيرة.

وأظهرت البيانات المرفقة بالتقرير أن الإمارات تحتفظ بصدارتها للمنطقة منذ 2010، فيما يتعلق بانتشار شبكة الإنترنت بين كافة سكان الدولة. وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في الإمارات حالياً 100%، وتطورت بصفة مطردة على مدى العقد الأخير، حيث بلغت نسبتها 80% في 2010.

كما تصدرت الإمارات دول المنطقة في تبني الحكومات للرقمنة، مفاهيمها وتطبيقاتها في تسيير مختلف جوانب العمل في مختلف الدوائر الحكومية. وحصلت الإمارات على 6.5 درجات في مؤشر تبني الأفراد للرقمنة، علماً بأن النهاية العظمى للمؤشر 7 درجات.

وبالرصيد نفسه، تصدرت الإمارات دول المنطقة في تَبني الأفراد للرقمنة في كافة مناحي حياتهم اليومية.

وبرصيد 5 درجات، تصدرت الإمارات دول المنطقة في تَبني الشركات والمشروعات التجارية للرقمنة في ممارسة عملياتها.

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