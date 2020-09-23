أصول القطاع المصرفي تتجاوز 3.2 تريليونات درهم

كشفت بيانات حديثة للمصرف المركزي عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي خلال يوليو متجاوزة 3.2 تريليونات درهم بزيادة على أساس سنوي قدرها 7.6% مقارنة بنحو 2.97 تريليون في يوليو 2019. وأظهرت بيانات المصرف المركزي لشهر يوليو الصادرة، أمس، ارتفاع أصول القطاع المصرفي بنسبة 3.8% منذ بداية العام مقارنة بنحو 3.08 تريليونات درهم نهاية ديسمبر 2019، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بنحو 3.19 تريليونات نهاية يونيو. وزادت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 6.2% لتصل إلى 1.88 تريليون درهم نهاية يوليو مقارنة بنحو 1.77 تريليون نهاية يوليو 2019، بينما زاد الائتمان المصرفي (القروض) على أساس سنوي بنسبة 5.6% إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.7 تريليون في يوليو 2019. (أبوظبي - رامي سميح)

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