«ستارت إيه دي» تطلق برنامج زمالة «المستثمر الواعي» الأول في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت منصة «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، إطلاق برنامج «المستثمر الواعي» والذي يعد أول برنامج زمالة من نوعه في المنطقة، وذلك بالتعاون مع كل من «فينتشر سوق»، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) و«هب 71».‎

وقال راميش جاجاناثان نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار ومساعد عميد قسم الهندسة والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: إن ستارت إيه دي واثقة من أن زمالة المستثمر الواعي ستحفز هذه المهمة من خلال تحقيق أثر واضح، وتماشيًا مع أهداف دولة الإمارات، فإنها ستشكل طريقًا إلى منظومة أعمال مدعومة بالتكنولوجيا ومجتمع شامل ومزدهر ومستدام على المدى الطويل«.

جيل

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): يشكل دعم «شراع» لبرنامج الزمالة واحداً من الجهود التي تعبر عن رؤيتنا، فنحن نتطلع لبناء جيل جديد من المستثمرين، إذ ندرك أن الوصول إلى رأس المال ما زال يشكّل تحدياً أمام معظم الشركات الناشئة، وفي الوقت نفسه، هناك مجتمع من الأفراد ذوي القدرات المالية الكبيرة الذين يرغبون في دعم رواد الأعمال، ولكنهم يحتاجون للتعرف على فرص نجاحها ونقاط قوتها، وهنا يأتي دور برنامج الزمالة الذي يساعد على سد هذه الثغرة.

6 أسابيع

سترحب الزمالة الافتراضية التي تبلغ مدتها 6 أسابيع بـ 25 مستثمرًا سيتم توجيههم وتدريبهم من قبل أبرز خبراء القطاع العالميين والمحليين للاستثمار في الشركات الناشئة تسعى لإحداث تغيير إيجابي في مجال التكنولوجيا، وذلك في الفترة من 7 أكتوبر إلى 25 نوفمبر من العام الجاري. ويدعو برنامج الزمالة أصحاب رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون وصناديق التمويل الخاصة بمكاتب العائلات، والمستثمرين الممولين، والمستثمرين المؤسسيين للتسجيل قبل الأربعاء 30 سبتمبر.

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